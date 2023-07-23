Происшествия 23 июля 2023, 10:55 Мужчина пострадал в массовой драке со стрельбой на Сахалине МВД: в сахалинском Долинске произошла массовая драка со стрельбой, есть пострадавший РИА «Новости»

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В Долинске группа людей устроила драку со стрельбой. В результате потасовки пострадал как минимум один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Сахалинской области.

«По факту драки, произошедшей 22 июля на проспекте Победы в городе Долинске, ОМВД России по городскому округу Долинский возбуждены уголовные дела», — указали в ведомстве.

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Представители УМВД уточнили, что против нарушителей правопорядка возбудили дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Полиция узнала о драке со стрельбой у магазина в Долинске вечером 21 июля. В Telegram-каналах распространился ролик с потасовкой, в которой участвовали примерно 10 мужчин. Они использовали оружие и таранили машины друг друга. Нарушители правопорядка пытались скрыться, но попали в ДТП.

В ОМВД России по городскому округу Долинский доставили трех подозреваемых. Полиция смогла установить личности еще трех участников драки. Точное количество нарушителей пока неизвестно.

Мигрантов, устроивших массовую драку в Дрожжино, начали искать в Подмосковье. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, опросили представителей застройщика, их заказчиков и подрядчиков.