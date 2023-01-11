Происшествия 11 января 2023, 12:24 Мужчина пострадал в ДТП с фурой в Оренбургской области

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ДТП с участием фуры произошло во вторник, 10 января, в районе поселка Буланово Октябрьского района Оренбургской области. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на Департамент пожарной и гражданской защиты.

По информации издания, водитель фуры переехал 22-летнего мужчину, который по какой-то причине лежал на проезжей части.

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Врачи зафиксировали у пострадавшего перелом правой стопы, голени и бедренных суставов. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.

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