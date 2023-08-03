Эксклюзив 03 августа 2023, 11:26 Пожилой мужчина пострадал в ДТП на севере Москвы На севере Москвы 93-летний мужчина пострадал в ДТП с двумя иномарками © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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Два легковых автомобиля столкнулись в районе дома № 35 по Дмитровскому шоссе в Москве. В результате аварии пострадал 93-летний мужчина, сообщил источник «360».

В ДТП попали машины Hyundai и Mercedes. Информации о причинах аварии и других пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

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