Эксклюзив

03 августа 2023, 11:26

Пожилой мужчина пострадал в ДТП на севере Москвы

На севере Москвы 93-летний мужчина пострадал в ДТП с двумя иномарками

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Два легковых автомобиля столкнулись в районе дома № 35 по Дмитровскому шоссе в Москве. В результате аварии пострадал 93-летний мужчина, сообщил источник «360».

В ДТП попали машины Hyundai и Mercedes. Информации о причинах аварии и других пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

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Ранее две полосы на Ленинградском шоссе в Москве перекрыли из-за массового ДТП. Недалеко от метро «Балтийская» столкнулось пять автомобилей.

ДТП

Москва 2023

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