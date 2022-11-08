Мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Подмосковье | 360°

08 ноября 2022, 18:06
Мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Подмосковье
Источник «360»: мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Подмосковье
Взрыв прогремел в частном доме в деревне Кузнецово Раменского городского округа, сообщил источник «360» в экстренных службах. По его данным, в здании взорвался самогонный аппарат.
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В результате ЧП пострадал мужчина. По предварительной информации, у него диагностировали ожоги второй и третьей степеней тяжести.
Телеканал "360"
Телеканал "360"
Телеканал "360"
На кадрах с места происшествия видно, что в результате взрыва в доме выбило часть окон, повредило обшивку, одна из стен треснула.
Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Взрывы
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