Мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Подмосковье | 360°

Эксклюзив

08 ноября 2022, 18:06

Мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Подмосковье

Источник «360»: мужчина пострадал при взрыве самогонного аппарата в Подмосковье

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Взрыв прогремел в частном доме в деревне Кузнецово Раменского городского округа, сообщил источник «360» в экстренных службах. По его данным, в здании взорвался самогонный аппарат.

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В результате ЧП пострадал мужчина. По предварительной информации, у него диагностировали ожоги второй и третьей степеней тяжести.

Телеканал "360"
Телеканал "360"
Телеканал "360"

На кадрах с места происшествия видно, что в результате взрыва в доме выбило часть окон, повредило обшивку, одна из стен треснула.

Официально данные о происшествии пока не подтвердили. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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