Мужчина пострадал при пожаре в Тюменской области

В Тобольске на территории 22 микрорайона в гаражном кооперативе произошел пожар. Об этом сообщил портал vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели потушили огонь в одном из гаражей и спасли пострадавшего от огня местного жителя. Из-за воздействия огня в гараже пострадали стены овощной ямы. Мужчина, который находился в гараже в момент возгорания, получил 75% ожогов тела. По предварительной версии, причиной пожара могла стать вспышка газовоздушной смеси.