Происшествия 26 февраля 2024, 12:57 Мужчина пострадал при пожаре в петербургской коммуналке

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Пожар охватил коммунальную квартиру в Подъездном переулке в Петербурге. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по городу.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 23 спасателя и пять единиц техники.

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Из здания эвакуировали 12 жильцов. Медицинская помощь потребовалась мужчине. Его доставили в больницу.