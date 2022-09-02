Происшествия 02 сентября 2022, 19:32 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина пострадал при пожаре в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге произошел пожар, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщила газета Neva.Today со ссылкой на региональное МЧС.

Возгорание зафиксировали в Калининском районе. Загорелась трехкомнатная квартира в одном из домов на проспекте Науки.

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Огонь охватил площадь в три «квадрата». Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали пламя. Один человек пострадал. Его доставили в больницу.

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