Происшествия 04 марта 2024, 19:13 Мужчина пострадал при пожаре в Пензенской области

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В Колышлейском районе произошел пожар, в котором пострадал один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пожар произошел в селе Чубаровка. На улице Глазунова загорелся частный дом, огонь распространился на площади 120 квадратных метров. Восемь спасателей смогли справиться с возгоранием. В пожаре пострадал 58-летний хозяин дома, ему потребовалась помощь врачей.

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