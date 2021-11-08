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    08 ноября 2021, 18:36

    Мужчина пострадал при пожаре в Оренбуржье

    Бытовой вагончик загорелся в Оренбургской области

    Редакция сайта 360

    В поселке Саракташ (Оренбургская область) местный житель пострадал в результате пожара. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное МЧС.

    Огонь, разгоревшийся вечером 7 ноября в бытовом вагончике, распространился на площади 24 квадратных метра. Травмы получил один человек. К тушению пожара привлекли пять спасателей и три единицы спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.