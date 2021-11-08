Мужчина пострадал при пожаре в Оренбуржье

В поселке Саракташ (Оренбургская область) местный житель пострадал в результате пожара. Об этом сообщил сайт 56orb.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Огонь, разгоревшийся вечером 7 ноября в бытовом вагончике, распространился на площади 24 квадратных метра. Травмы получил один человек. К тушению пожара привлекли пять спасателей и три единицы спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.