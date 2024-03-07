Происшествия 07 марта 2024, 15:32 Мужчина пострадал при пожаре в квартире в Петербурге

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Возгорание произошло в жилом доме в Калининском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара пострадал один человек, сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По предварительным данным, пламя охватило обстановку в двухкомнатной квартире дома по улице Демьяна Бедного. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

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Отмечается, что при пожаре пострадал мужчина, его доставили в больницу. Участие в ликвидации возгорания принимали 15 сотрудников МЧС.