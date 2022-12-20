Происшествия 20 декабря 2022, 12:49 Мужчина пострадал при обстреле Шебекина со стороны ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ, пострадал мужчина РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ. В результате пострадал один мирный житель. Мужчину доставили в больницу с переломами костей предплечья, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что из-за обстрела без света остались треть жителей Шебекина. Кроме того, после атаки зафиксировали попадания снарядов в склады на территории промзоны.

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По словам Гладкова, на место уже выехали оперативные и аварийные бригады. Энергоснабжение восстановят в ближайшее время.

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Украинские военные неоднократно открывали огонь по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. В конце ноября при обстреле погибла мирная жительница. Под ударом оказалась территория госпиталя ветеранов войн. Никто из пожилых людей не пострадал, но в здании выбило стекла, а на соседней территории повредило газопровод.