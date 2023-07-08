Происшествия 08 июля 2023, 11:22 Мужчина пострадал при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ Губернатор Гладков: при обстреле Шебекина со стороны ВСУ получил ранение мужчина РИА «Новости»

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ВСУ за сутки выпустили по городу Шебекино в Белгородской области 20 снарядов из РСЗО «Град», одного местного жителя ранило. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском городском округе <…> выпущено 20 снарядов из РСЗО „Град“. Есть пострадавший», — написал глава региона.

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Он уточнил, что мужчина получил рваную рану надбровной области. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, но госпитализировать его не стали, а отправили домой на амбулаторное лечение.

Снаряды повредили торговые модули на рынке, склад овощебазы и три гаража.

Кроме того, осколки посекли фасад частного дома и выбили стекла в магазине. Одна из ракет попала в автомобиль, он полностью сгорел.

Кроме того, боевики ВСУ обстреляли из миномета МАПП «Шебекино», где зафиксировали пять прилетов. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Утром в субботу восстановительные работы и возвращение жителей приостановили в Шебекине из-за обстрелов.