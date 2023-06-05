Происшествия 05 июня 2023, 11:48 Мирный житель получил ранение при обстреле села в Белгородской области со стороны ВСУ Гладков сообщил о пострадавшем мужчине при обстреле в районе Разумного РИА «Новости»

Читать 360tv в

Житель Белгородского района пострадал в результате атаки ВСУ. Его доставили в больницу с осколочным ранением поясницы, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате работы ПВО один из осколков упал на участок автодороги в поселке Разумное. В это время по дороге проезжал автомобиль. Находившийся в нем мужчина получил ранение, уточнил глава региона.

Реклама

Также в Разумном пострадала теплица — повреждено остекление и система отопления, добавил он. В селе Нижний Ольшанец, по информации Гладкова, получила повреждения калитка одного домовладения, а в селе Стрелецкое — кровля одного из домов.

Гладков также привел данные об обстрелах со стороны противника Шебекинского городского округа. ВСУ выпустили по нему 611 единиц различных боеприпасов. Никто не пострадал, но в городе Шебекине есть многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов. Зафиксировали разрушения и на территории промышленного предприятия. Количество разрушенных и поврежденных домов и автомобилей уточняется, добавил губернатор.