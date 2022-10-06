Мужчина пострадал при обстреле Макеевки со стороны ВСУ | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 10:12 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина пострадал при обстреле Макеевки со стороны ВСУ Штаб теробороны ДНР сообщил о ранении жителя Макеевки из-за обстрела ВСУ

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ВСУ обстреляли Макеевку, в результате атаки один мужчина получил ранение. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Авдеевская ранен мужчина», — сказано в сообщении штаба в Telegram.

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Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram заявило, что украинские силы утром в четверг два раза обстреляли Макеевку. ВСУ выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров.

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Тем временем представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщили, что с середины февраля украинские войска выпустили по республике свыше десяти тысяч различных снарядов. В результате атак погиб 101 человек, еще 314 — пострадали.

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