Мужчина пострадал при обстреле Макеевки со стороны ВСУ | 360°

Все новости

Спецоперация

06 октября 2022, 11:06

Стремоусов сообщил о большом количестве техники стран НАТО под Херсоном

Важное

06 октября 2022, 11:03

Более 30 человек погибли при нападении экс-полицейского в детсаду Таиланда

Реклама

Мир

06 октября 2022, 10:58

ЕС объявил, что Украина не может вступить в НАТО во время боевых действий

Подмосковье

06 октября 2022, 10:51

Коммунальные службы Химок подготовились к зимнему сезону

Мир

06 октября 2022, 10:48

Трасс сделали героиней мемов после выступления на синем фоне

Спецоперация

06 октября 2022, 10:47

ВСУ снова обстреляли исправительную колонию в Горловке

Спецоперация

06 октября 2022, 10:45

Премьер ДНР оценил открытие российского рынка для республики

Спецоперация

06 октября 2022, 10:42

Москалькова сообщила, что россияне жалуются омбудсменам на ошибочные повестки

Эксклюзив

06 октября 2022, 10:35

Заявление Дурова про WhatsApp объяснили конкурентной борьбой

Происшествия

06 октября 2022, 10:12

Мужчина пострадал при обстреле Макеевки со стороны ВСУ

Штаб теробороны ДНР сообщил о ранении жителя Макеевки из-за обстрела ВСУ

Читать 360tv в

ВСУ обстреляли Макеевку, в результате атаки один мужчина получил ранение. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ (Вооруженные формирования Украины — прим. ред.) атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Авдеевская ранен мужчина», — сказано в сообщении штаба в Telegram.

Реклама

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram заявило, что украинские силы утром в четверг два раза обстреляли Макеевку. ВСУ выпустили девять снарядов калибра 155 миллиметров.

Реклама

Тем временем представители ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщили, что с середины февраля украинские войска выпустили по республике свыше десяти тысяч различных снарядов. В результате атак погиб 101 человек, еще 314 — пострадали.

ДНР

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама