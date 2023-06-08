08 июня 2023, 13:50
Мужчина пострадал при атаке украинского дрона-камикадзе в Белгородской области
Гладков: ВСУ использовали дроны-камикадзе для атаки на 2 села, пострадал пастух
Местный житель получил ранения при атаке дрона-камикадзе в Краснояружском районе. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его данным, ВСУ использовали дроны для атаки на два населенных пункта. Один из них упал в селе Вязовое. Там и пострадал местный житель.
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В момент падения дрона он пас скот на окраине села. Мужчина смог сам добраться в Краснояружскую ЦРБ. У него выявили осколочные ранения рук, ног и грудной клетки. Пострадавшему оказали всю необходимую помощь.
В селе Староселье беспилотник атаковал инфраструктурный объект связи. В этом населенном пункте никто не пострадал. На место выехали оперативные службы.
Ранее Гладков заявил, что жители Шебекинского и Грайворонского округов, которые покинули свои дома из-за обстрелов ВСУ, начнут получать первые единоразовые выплаты, начиная с 9 июня.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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