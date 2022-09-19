Мужчина пострадал после взрыва в Институте органической химии в Москве | 360°

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Мужчина пострадал после взрыва в Институте органической химии в Москве

Источник «360»: в Институте органической химии в Москве прогремел взрыв

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В Институте органической химии на юго-западе Москвы прогремел взрыв, сообщил источник «360» в экстренных службах. В результате пострадал минимум один человек.

Все случилось по адресу Ленинский проспект, дом 47 строение 1.

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«Произошел взрыв на производстве. Взрывчатое вещество, возгорания нет, пострадал мужчина — травма глаза», — рассказал источник «360». Что послужило причиной инцидента — пока неясно. На место происшествия, к шестому лабораторному корпусу отправились медики и представители экстренных служб. Они начали проверку случившегося и установление всех обстоятельств.

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На прошлой неделе в одном из жилых домов столицы обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство. По информации очевидцев, в квартире многоэтажке нашли три шашки тротила и провод. На место отправились правоохранители.

Похожий предмет летом обнаружили возле станции метро «Парк Победы». Исследовать находку прибыли саперы и полицейские. Они установили, что шумиха поднялась из-за пиротехнического патрона большого размера.

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