Мужчина попытался зарубить знакомого топором в Ленинградской области

Жителя Санкт-Петербурга, 38-летнего мужчину, обнаружили с множественными рублеными ранами головы и руки. В полицию заявил брат потерпевшего, написали «Невские новости».

«[Потерпевший] с открытой черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, переломом скуловой кости, рублеными ранами левой руки, в коме, в тяжелом состоянии госпитализирован в Шлиссельбургскую больницу», — сообщили в полиции.

Задержан подозреваемый — 61-летний житель Ленинградской области. Предполагается, что мужчина попытался зарубить своего знакомого топором, будучи в состоянии алкогольного опьянения.