Нетрезвый мужчина, вооруженный ножом, напал на женщину в пункте выдачи заказов Wildberries в Севастополе. На вопрос продавца, что ему нужно, злоумышленник заявил, что хочет убить ее.

Об атаке сообщил Telegram-канал «Mash на волне». Вооруженный посетитель зашел туда не за заказом. По данным канала, он просто начал рассказывать сотруднице за прилавком о военных действиях, но девушка его игнорировала. Тогда он достал нож и попытался ее ударить, уточнил источник.

Когда сотрудница спросила, чего он хочет, тот сказал, что намерен убить ее, а также пригрозил, что будет резать всех. Девушка сообщила о нападении руководству, на место быстро вызвали полицию. До их приезда мужчину удалось разоружить, затем он был передан полиции.

Теперь правоохранителям предстоит выяснить мотивы нападавшего. По предварительным данным, никто не пострадал. В региональном ГУ МВД случившееся пока не комментировали.