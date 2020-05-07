Мужчина попытался задушить мать-инвалида в Пензе

Следователи предположили, что 18 августа 2019 года обвиняемый проснулся и не смог найти свой телефон и деньги. Он заподозрил, что вещи украла его мать. Однако женщина заявила, что ничего не брала.

Мужчина повалил пострадавшую на пол, наступил ногой на ее шею и стал угрожать убийством. Женщина, задыхаясь, убедила сына отпустить ее, а когда злоумышленник вышел из комнаты, вызвала сотрудников полиции.

Суд признал подозреваемого виновным в угрозе убийством. Ему назначили восемь месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, обжалуется осужденным», — пояснили пресс-службе прокуратуры региона.