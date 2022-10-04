Мужчина попытался вывезти наличными более шести миллионов рублей через Пулково | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 22:04 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина попытался вывезти наличными более шести миллионов рублей через Пулково

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В петербургском аэропорту Пулково задержали мужчину, который попытался вывезти в Узбекистан шесть с половиной миллионов незадекларированных рублей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ФТС.

По данным издания, мужчину задержали в «зеленом» коридоре, поскольку он не задекларировал обозначенную сумму. Согласно действующему законодательству, нельзя перевозить свыше 10 тысяч долларов.

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«Рубли — можно, но если эквивалент превышает 10 тысяч долларов, то их нужно декларировать, а от 100 тысяч долларов — предоставить документы, подтверждающие происхождение денег», — разъяснили в ФТС России.

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