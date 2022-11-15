15 ноября 2022, 12:49
Мужчина попытался украсть девочку из детсада в Ростовской области
В Новочеркасске правоохранители ищут мужчину, которого заподозрили в попытке кражи ребенка. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
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По данным информагентства, пятилетняя девочка ждала во дворе детсада своих родителей. В какой-то момент неизвестный мужчина перелез через забор и заговорил с ней. Он попытался вывести ребенка за территорию учреждения, однако мать девочки подоспела вовремя и вырвала ее из рук незнакомца. Проводится проверка.
Детские сады
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