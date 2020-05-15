Мужчина попытался украсть алкоголь из севастопольского супермаркета

По данным издания, мужчина украл несколько бутылок спиртного и какую-то закуску. В свое оправдание он заявил, что в супермаркете должны выдавать продукты бесплатно. Благодаря камерам видеонаблюдения его личность удалось установить. Нарушителя доставили в отделение полиции. Правоохранители проводят проверку.