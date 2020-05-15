15 мая 2020, 21:41
Мужчина попытался украсть алкоголь из севастопольского супермаркета
В Севастополе сотрудники Росгвардии поймали уроженца Нижневаторска, который попытался совершить кражу в супермаркете. Об этом сообщил «Новый Севастополь».
По данным издания, мужчина украл несколько бутылок спиртного и какую-то закуску. В свое оправдание он заявил, что в супермаркете должны выдавать продукты бесплатно. Благодаря камерам видеонаблюдения его личность удалось установить. Нарушителя доставили в отделение полиции. Правоохранители проводят проверку.