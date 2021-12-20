Мужчина попытался схватить девятилетнего мальчика во дворе дома в Красноярске

Житель Красноярска схватил ребенка во дворе дома в микрорайоне Солнечный. Мальчик смог вырваться и убежать от мужчины.

По данным местного паблика в Instagram, ребенку девять лет. Он начал звонить в домофон, чтобы позвать своего друга пойти погулять. Внезапно к нему подошел незнакомец и начал оттаскивать от подъезда.

Школьник смог сбежать от мужчины. Позже тот заявил, что хотел спасти ребенка, потому что ему показалось, что в подъезде была бомба. По информации Telegram-канала «Красноярск 1», горожанину 45 лет, он уже принес извинения за свой поступок мальчику и его матери.

По словам местных жителей, ранее этот же мужчина уже вел себя странным образом. В частности, вооружившись ножом, он пытался атаковать лифт.