Мужчина попытался сбежать из СИЗО в Чите

В Чите из следственного изолятора попытался сбежать 31-летний мужчина, которого арестовали по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего. Об этом сообщил «Царьград».

Изнасилование произошло 21 июня. Через несколько дней подозреваемого задержали и поместили в региональный СИЗО-1. В минувшее воскресение он выломал стеклопакет из окна камеры, но справится с решетками не сумел. Теперь его обяжут возместить нанесенный материальный ущерб.

«Подозреваемые, обвиняемые и осужденные обязаны бережно относится к имуществу следственного изолятора, им запрещается причинять вред имуществу, находящемуся в камере», — напомнил начальник следственного изолятора № 1 Валерий Герман.