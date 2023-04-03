Происшествия 03 апреля 2023, 17:33 Мужчина попытался провезти в Россию часы стоимостью свыше шести миллионов рублей

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В аэропорту «Домодедово» мужчина попытался незаконно ввести в Россию дорогостоящие часы марки Bregeut, передает радиостанция «Говорит Москва».

В пресс-службе таможни аэропорта уточнили, что часы были изготовлены из 750-й пробы со вставками из бриллиантов и корунда. Стоимость аксессуара превысила шесть миллионов рублей.

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«В случае декларирования сумма подлежащих уплате таможенных платежей составила бы 1,7 миллиона рублей», — напомнили в таможне.

За контрабанду мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.