03 апреля 2023, 17:33
Мужчина попытался провезти в Россию часы стоимостью свыше шести миллионов рублей
В аэропорту «Домодедово» мужчина попытался незаконно ввести в Россию дорогостоящие часы марки Bregeut, передает радиостанция «Говорит Москва».
В пресс-службе таможни аэропорта уточнили, что часы были изготовлены из 750-й пробы со вставками из бриллиантов и корунда. Стоимость аксессуара превысила шесть миллионов рублей.
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«В случае декларирования сумма подлежащих уплате таможенных платежей составила бы 1,7 миллиона рублей», — напомнили в таможне.
За контрабанду мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.
Таможня
Аэропорт Домодедово
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