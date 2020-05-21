21 мая 2020, 18:55
Мужчина попытался проехать «зайцем» между вагонами в Ленобласти
В Ленинградской области транспортная полиция сняла молодого человека с грузового поезда. Он забрался на сцепку между вагонами, чтобы доехать до Псковской области. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, полиция поймала 27-летнего петербуржца на станции Вырица. Оказалось, что он трудится в одном из городских гипермаркетов, а по выходным развлекает себя тем, что катается «зайцем». В его отношении составили административный протокол.