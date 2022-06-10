Мужчина попытался покончить с собой в церкви Петербурга

Житель Петербурга попытался покончить с собой в Благовещенской церкви. Об этом сообщило управление Росгвардии по городу и Ленинградской области.

Пресс-служба управления в Telegram-канале уточнила, что речь идет о мужчине 1991 года рождения. Он попытался покончить с собой, используя травматический пистолет. На место оперативно вызвали скорую помощь.

Источник фото: t.me/rosgvard78

Наряд вневедомственной охраны получил сведения о случившемся в 17:53. Он сразу же отправился в Благовещенскую церковь, расположенную на Пискаревском проспекте.

«Сотрудники Росгвардии обеспечили охрану места происшествия до прибытия следственно-оперативной группы», — отметили в пресс-службе.

Позже управление Росгвардии по Северо-Западному федеральному округу заявило, что мужчина скончался. При этом пока неизвестно, когда именно он умер. Других пострадавших в церкви не было. Росгвардия намерена выяснить, законно ли погибший владел оружием. Все подробности и причины действий мужчины предстоит установить правоохранителям.