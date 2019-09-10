Мужчина попытался покончить с собой у здания госсовета в Ижевске

Житель Удмуртии попытался покончить с собой возле здания госсовета республики в Ижевске. Сейчас мужчина госпитализирован, он находится в крайне тяжелом состоянии.

После попытки самоубийства следователи начали проверку. Об этом «Интерфаксу» сообщил руководитель управления Следственного комитета по Удмуртии Рустам Тугушев.

Мужчина попытался покончить с собой перед началом сессии госсовета Удмуртии. Из-за происшествия ее перенесли на 24 сентября.

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По данным Telegram-канала «112», с собой покончить попытался директор института человека УдГУ Альберт Разин. Он стоял перед зданием госсовета с плакатом «Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть».

По данным Udminfo.ru, ранее Разин направил депутатам петицию об исчезновении удмуртского этноса.