Происшествия 24 июля 2023, 12:02 Мужчина попытался похитить восьмилетнюю девочку в Чите, пообещав показать ей котенка МВД: полиция задержала подозреваемого в попытке похищения 8-летней девочки в Чите

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Мужчину 31 года заподозрили в попытке похищения восьмилетней девочки на улице в Чите. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Забайкальскому краю. По данным краевого СУ СК, незнакомец пообещал показать девочке котенка.

Полицейские получили сообщение, что 19 июля неизвестный, применяя насилие, попытался увести девочку за собой прямо посреди дня. По предварительным данным, злоумышленник предложил ей пройти с ним в машину, где якобы был котенок, однако она оказалась смышленой и отказалась. Тогда мужчина схватил ее за руку и попытался увести силой. Девочка стала сопротивляться и позвала на помощь 13-летнюю сестру, находившуюся неподалеку. Увидев ее, мужчина немедленно скрылся. Девочки обо всем рассказали родителям, которые обратились к правоохранителям.

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Следователи и полицейские осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. Предполагаемого преступника установили и задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Северный» и их коллеги из краевого управления МВД. Мужчину поместили в изолятор, в его квартире прошел обыск.

Следственное управление СК по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело о покушении на похищение несовершеннолетней (часть 3 статьи 30, пункт «д» части 2 статьи 126 УК РФ). Мужчина частично признал вину. Суд по ходатайству следствия взял читинца под стражу. Расследование продолжается.