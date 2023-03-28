Эксклюзив 28 марта 2023, 21:37 Мужчина попытался поджечь себя на детской площадке на юге Москвы Источник «360»: на юге Москвы человек пытался поджечь себя на детской площадке Pxhere

Читать 360tv в

На детской площадке в Южном административном округе Москвы мужчина пытался поджечь себя. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

Информация о происшествии поступила около 20:41 по московскому времени. Мужчину обнаружили на детской площадке у четвертого корпуса дома № 3 по Сумскому проезду.

Реклама

На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшего. Мужчина не имел при себе документов. Его госпитализировали, специалисты городской клинической больницы окажут ему необходимую помощь.