28 марта 2023, 21:37
Мужчина попытался поджечь себя на детской площадке на юге Москвы
Источник «360»: на юге Москвы человек пытался поджечь себя на детской площадке
На детской площадке в Южном административном округе Москвы мужчина пытался поджечь себя. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.
Информация о происшествии поступила около 20:41 по московскому времени. Мужчину обнаружили на детской площадке у четвертого корпуса дома № 3 по Сумскому проезду.
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На место прибыли правоохранители и бригада скорой помощи. Медики осмотрели пострадавшего. Мужчина не имел при себе документов. Его госпитализировали, специалисты городской клинической больницы окажут ему необходимую помощь.
Скорая помощь
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