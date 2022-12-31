31 декабря 2022, 00:45
Мужчина попытался поджечь елку на Красной площади в Москве
Полицейские в Москве задержали мужчину, который пытался поджечь елку на Красной площади
В Москве мужчина попытался поджечь новогоднюю елку, стоящую на Красной площади. Его заметили полицейские и тут же задержали, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным СМИ, хулиган пришел к елке с канистрой с бензином и стал обливать ее. Однако находящиеся поблизости правоохранительные органы ему помешали. Сейчас елка находится под усиленной охраной.
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Ранее в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы сообщили, что с 18:00 31 декабря 2022 года до 07:00 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь ограничат. При этом в новогодние праздники автомобилисты смогут свободно перемещаться по центральным улицам столицы.
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В Московской области сотрудники «Мособлпожспаса» нарядили новогоднюю елку. Главный символ праздника установили на дне Пироговского водохранилища.
Новый год
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