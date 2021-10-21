Мужчина попытался подкупить таможенника в Самаре

В Самаре задержали местного жителя, который попытался дать взятку сотруднику таможенной службы. Об этом сообщил «Царьград».

Мужчина предложил таможеннику две тысячи долларов за отказ проводить досмотр грузового транспорта. Он попытался передать деньги прямо в служебном кабинете, однако сотрудник таможенной службы отказался. Мужчину задержали и заключили под стражу.