Мужчина попытался перебежать Пулковское шоссе и попал под автобус

Предполагается, что примерно в 13:10 Volgabus следовал в Гатчину. Водитель автобуса наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть вне зоны зебры. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.