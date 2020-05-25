25 мая 2020, 16:26
Мужчина попытался перебежать Пулковское шоссе и попал под автобус
Мужчина в возрасте 32 лет решил перебежать Пулковское шоссе в неположенном месте. В результате его сбил автобус Volgabus, следующий по маршруту К-18. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.
Предполагается, что примерно в 13:10 Volgabus следовал в Гатчину. Водитель автобуса наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть вне зоны зебры. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.