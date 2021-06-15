Мужчина попытался отомстить администратору сообщества за «бан» радикальным способом

Оказывается, войны в комментариях могут приводить к весьма серьезным последствиям. В попытке отомстить админу за «бан» в сообществе в соцсети мужчина попытался обвинить его в терроризме, написал сайт kp.ru.

История началась еще в апреле. 40-летний житель Москвы наткнулся в одной из групп в соцсетях на новость о солдате, застрелившем восемь сослуживцев в воинской части. Возмущенный поступком, мужчина вступил в ожесточенную схватку в комментариях. Администратор сообщества сделал ему замечание за резкие возражения, однако мужчина не успокоился. После нескольких предупреждений мужчину в сообществе заблокировали.

Как известно, месть — это блюдо, которое подают холодным. Мужчина вспомнил об этом случае спустя несколько месяцев — и решил, что пора мстить. Исследовав страницу заблокировавшего его модератора, он узнал, в каком городе он живет и на какой ездит машине. Недолго думая, москвич позвонил по номеру экстренной службы и сообщил, что якобы на этой машине ездит человек, у которого при себе гранаты, и что этот человек планирует взрыв.

Впрочем, мужчина сразу понял, что погорячился и признался диспетчеру, что таким образом пошутил. Теперь по факту ложного сообщения проводится проверка.