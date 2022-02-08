Мужчина попытался ограбить цветочный магазин в Петербурге

Накануне в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина попытался ограбить цветочный магазин, пишут «Невские новости».

ИА Nation News уточнило, что попытка ограбления произошла в торговом павильоне на улице Щербакова. Злоумышленник потребовал от продавца денег, пригрозив ему перцовым баллончиком и ножом. Однако в кассе не оказалось денег, поскольку в магазин не успел прийти ни один покупатель. Незадачливый грабитель остался ни с чем. Правоохранители ищут его.