30 ноября 2022, 13:57
Мужчина попался правоохранителям на краже газовый плиты в Татарстане
В Альметьевске роснвардейцы задержали мужчину, который проник на дачный участок на улице Ризы Фахретдина, где попытался вынести из дома газовую плиту. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.
К правоохранителям обратился пенсионер, который и рассказал о случившемся. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели разбитое окно и приготовленную к выносу газовую плиту. Злоумышленник в это время находился на чердаке дома.
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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Кражи
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