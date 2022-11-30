Происшествия 30 ноября 2022, 13:57 Мужчина попался правоохранителям на краже газовый плиты в Татарстане

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В Альметьевске роснвардейцы задержали мужчину, который проник на дачный участок на улице Ризы Фахретдина, где попытался вынести из дома газовую плиту. Об этом сообщил сайт inkazan.ru.

К правоохранителям обратился пенсионер, который и рассказал о случившемся. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии увидели разбитое окно и приготовленную к выносу газовую плиту. Злоумышленник в это время находился на чердаке дома.

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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