Мужчина попал в реанимацию после уличной драки в Петербурге | 360°

Все новости

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:07

Консула Японии во Владивостоке вышлют из России

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:02

«Нельзя сидеть дома, когда ты нужен Родине». Братья из Балашихи рассказали, почему присоединятся к частичной мобилизации

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:01

Ветеринарам Подмосковья рассказали о способах борьбы с чумой свиней и птичьим гриппом

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:01

Акция «Наш лес. Посади свое дерево» стартовала в Королеве

Общество

26 сентября 2022, 19:52

Предлагают «белые» билеты и пугают повесткой. Как противостоять мошенникам, наживающимся на частичной мобилизации

Подмосковье

26 сентября 2022, 19:40

Молодежные проекты и борьбу с лесными пожарами обсудили депутаты Московской и Рязанской областных дум

Криминал

26 сентября 2022, 19:39

Раскрыты подробности работы силовиков в школе Ижевска во время стрельбы

Происшествия

25 сентября 2022, 17:41

Мужчина попал в реанимацию после уличной драки в Петербурге

Читать 360tv в

Неизвестного мужчину в возрасте около 30 лет доставили в реанимацию в Петербурге после уличной драки. Об этом сообщила Gazeta.Spb.

Реклама

Пострадавший доставлен в больницу тяжелой травмой головы. Его личность пока не установлена. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в избиении.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама