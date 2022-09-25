Мужчина попал в реанимацию после уличной драки в Петербурге | 360°

Происшествия 25 сентября 2022, 17:41 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина попал в реанимацию после уличной драки в Петербурге

Читать 360tv в

Неизвестного мужчину в возрасте около 30 лет доставили в реанимацию в Петербурге после уличной драки. Об этом сообщила Gazeta.Spb.

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Пострадавший доставлен в больницу тяжелой травмой головы. Его личность пока не установлена. Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в избиении.

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