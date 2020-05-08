Мужчина попал в колонию за нападение на скорую помощь в Челябинске

«Днем бригада скорой помощи получила сообщение об обнаружении мужчины в бессознательном состоянии и прибыла на вызов. После оказания медпомощи мужчина пришел в сознание и нанес телесные повреждения врачу. Водитель автомобиля скорой помощи помог освободиться медику, после чего весь экипаж укрылся в машине. Обвиняемый начал бить деревянной палкой по кузову автомобиля, камнем разбил стекло двери, попав водителю в плечо», — пояснили в надзорном ведомстве.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и другой бригады скорой помощи. Им удалось остановить злоумышленника.

Металлургический районный суд Челябинска назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.