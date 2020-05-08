08 мая 2020, 11:09
Мужчина попал в колонию за нападение на скорую помощь в Челябинске
Житель Верхнего Уфалея в Челябинской области напал на бригаду скорой помощи. Теперь он проведет два года в колонии-поселении. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
«Днем бригада скорой помощи получила сообщение об обнаружении мужчины в бессознательном состоянии и прибыла на вызов. После оказания медпомощи мужчина пришел в сознание и нанес телесные повреждения врачу. Водитель автомобиля скорой помощи помог освободиться медику, после чего весь экипаж укрылся в машине. Обвиняемый начал бить деревянной палкой по кузову автомобиля, камнем разбил стекло двери, попав водителю в плечо», — пояснили в надзорном ведомстве.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и другой бригады скорой помощи. Им удалось остановить злоумышленника.
Металлургический районный суд Челябинска назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.