Мужчина попал в больницу с переломом черепа после падения с самоката в Омске

Житель Омска поступил в больницу с серьезными травмами, в том числе с — переломом черепа. По предварительным данным, он упал с электросамоката сообщило издание «Город55» со ссылкой на УМВД по региону.

«После осмотра врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей свода и основания черепа», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники больницы сообщили о произошедшем в полицию. По данным правоохранителей, мужчина ехал на электросамокате и упал с него.