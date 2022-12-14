Происшествия 14 декабря 2022, 03:12 Мужчина попал в больницу после пожара в Петербурге

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Пожар произошел в Санкт-Петербурге. Там пламя охватило кухню в трехкомнатной квартире, расположенной на улице Голикова. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

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Возгорание зафиксировали 13 декабря в 12:16. Пламя охватило площадь в пять квадратных метров. На место происшествия прибыли сотрудники спасательной службы. В тушении приняли участие 15 человек личного состава и три единицы спецтехники. В результате один мужчина пострадал. Его доставили в медицинское учреждение.