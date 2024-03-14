Происшествия

14 марта 2024, 13:14

Мужчина попал в больницу после пожара на центральной улице Ижевска

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Огонь охватил двухкомнатную квартиру многоэтажного дома на центральной улице Ижевска. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил Udm-info со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Пламя распространилось на площади семь квадратных метров. Спасатели эвакуировали из полыхающего помещения мужчину. Медики госпитализировали пациента с отравлением продуктами горения.

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Организована проверка. Предварительная причина возгорания — неосторожность при курении.

Пожары

МЧС РФ

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