27 января 2023, 13:18
Мужчина попал в больницу после ДТП в Ростовской области
Авария произошла в четверг, 26 января, в Сальском районе Ростовской области. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со сссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.
Водитель ВАЗ-21099, двигаясь по 63-му километру трассы Егорлык — Сальск, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дорожный знак.
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В результате случившегося транспортное средство опрокинулось. Мужчину с травмами доставили в больницу. О его состоянии не сообщается.
ДТП
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