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    31 августа 2022, 13:10

    Мужчина попал под поезд в Забайкальском крае

    Оксана Лавнюженко

    В ночь на 28 августа на железнодорожных путях в Забайкальском крае пешеход попал под поезд. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

    Машинист товарного поезда, заметив пешехода, применил экстренное торможение, однако не успел остановить состав. Пострадавший скончался в реанимации краевой клинической больницы Читы.

    Полиция проводит расследование по факту смерти человека на железнодорожных путях.