Мужчина попал под поезд в Забайкальском крае

В ночь на 28 августа на железнодорожных путях в Забайкальском крае пешеход попал под поезд. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Машинист товарного поезда, заметив пешехода, применил экстренное торможение, однако не успел остановить состав. Пострадавший скончался в реанимации краевой клинической больницы Читы.

Полиция проводит расследование по факту смерти человека на железнодорожных путях.