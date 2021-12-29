Мужчина попал под поезд в Тюменской области

В Тюменской области пассажир попал под поезд, следовавший из Красноярска в Москву. Об этом сообщило издание «Вслух.ру».

По данным «Ямал-мадиа», мужчина вышел на перрон во время остановки. Поезд тронулся, и он попытался в него запрыгнуть. На перроне были и другие пассажиры, поэтому проводник сорвал стоп-кран.

В итоге мужчина по неосторожности упал под колеса поезда. Его быстро достали, поэтому он остался жив. Сейчас мужчина в больнице. Правоохранители проводят проверку.