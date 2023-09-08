08 сентября 2023, 12:31
Мужчина попал под поезд в Гатчинском районе Ленобласти
Смертельная авария произошла накануне на железнодорожных путях в Гатчинском районе Ленобласти. Под колесами электропоезда погиб мужчина, сообщил 47news.
Случай зафиксировали на станции «Гатчина Балтийская». Пешеход пытался перейти пути вне специального пешеходного перехода, рассказал Piter.TV.
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Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. По факту ЧП проводится проверка.
Ленинградская область
Поезда
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