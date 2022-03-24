Мужчина попал под поезд на станции в Забайкалье

Происшествие на железной дороге случилось в ночное время суток 24 марта на станции Антипиха в Забайкалье. Под поезд попал мужчина 1973-го года рождения. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на транспортную полицию.

По словам машиниста состава, он применил экстренное торможение, включил звуковые и световые сигналы, однако мужчина, находившийся на путях, не среагировал. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

Мужчину экстренно доставили в медучреждение, где он умер, так и не придя в сознание. Сейчас следствие устанавливает точные детали случившегося.