19 января 2023, 21:56
Мужчина попал под поезд на станции метро «Партизанская» в Москве
Источник «360»: мужчина оказался под поездом на станции метро «Партизанская» в Москве
Поезд сбил мужчину на станции метро «артизанская» в Москве. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.
Все случилось 19 декабря в 21:21 по московскому времени на станции метро «Партизанская», на платформе в сторону «Щелковской».
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В дептрансе уточнили, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути временно увеличивали интервалы движения поездов.
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Позже источник «360» уточнил, что мужчину удалось достать из-под поезда без помощи спасателей. Информации о его состоянии пока нет. Подробности случившегося выясняются.
Сейчас поезда на линии снова ходят по графику.
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