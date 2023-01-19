Эксклюзив 19 января 2023, 21:56 Мужчина попал под поезд на станции метро «Партизанская» в Москве Источник «360»: мужчина оказался под поездом на станции метро «Партизанская» в Москве Pxhere

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Поезд сбил мужчину на станции метро «артизанская» в Москве. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

Все случилось 19 декабря в 21:21 по московскому времени на станции метро «Партизанская», на платформе в сторону «Щелковской».

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В дептрансе уточнили, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии из-за человека на пути временно увеличивали интервалы движения поездов.

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Позже источник «360» уточнил, что мужчину удалось достать из-под поезда без помощи спасателей. Информации о его состоянии пока нет. Подробности случившегося выясняются.

Сейчас поезда на линии снова ходят по графику.