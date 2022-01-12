Мужчина попал под поезд и лишился руки и ноги на Кубани

В Краснодарском крае поезд переехал мужчину, который лежал на рельсах. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Новороссийского ЛО МВД РФ на транспорте.

Машинист пытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. В результате мужчина лишился руки и ноги. Его доставили в больницу, врачи стараются спасти его.

Уточняется, что в момент аварии пострадавший был пьян. Правоохранители проведут проверку.