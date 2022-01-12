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    12 января 2022, 17:39

    Мужчина попал под поезд и лишился руки и ноги на Кубани

    Дарья Морозова

    В Краснодарском крае поезд переехал мужчину, который лежал на рельсах. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Новороссийского ЛО МВД РФ на транспорте.

    Машинист пытался экстренно затормозить, но столкновения избежать не удалось. В результате мужчина лишился руки и ноги. Его доставили в больницу, врачи стараются спасти его.

    Уточняется, что в момент аварии пострадавший был пьян. Правоохранители проведут проверку.