Мужчина попал под пассажирский поезд в Сочи

Уроженец Ставропольского края в возрасте 45 лет решил перебежать через железнодорожные пути. Машинист поезда заметил мужчину, поэтому подал звуковой сигнал и начал экстренное торможения. Однако спасти пешехода не получилось.

Следственно-оперативная группа ведомства прибыла на место инцидента. В настоящее время сотрудники выясняют детали случившегося.