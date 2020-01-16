16 января 2020, 15:10
Мужчина попал под пассажирский поезд в Сочи
Вечером 15 января пассажирский поезд сбил мужчину на перегоне Лоо — Дагомыс. Пешеход погиб на месте происшествия. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Сочинского линейного управления МВД России на транспорте.
Уроженец Ставропольского края в возрасте 45 лет решил перебежать через железнодорожные пути. Машинист поезда заметил мужчину, поэтому подал звуковой сигнал и начал экстренное торможения. Однако спасти пешехода не получилось.
Следственно-оперативная группа ведомства прибыла на место инцидента. В настоящее время сотрудники выясняют детали случившегося.