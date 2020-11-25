25 ноября 2020, 20:16
Мужчина попал под колеса тепловоза в Ивановской области
Произошла авария в Ивановской области. Мужчина попал под поезд. Об этом сообщило Ivanovonews.ru.
По данным телеканала «Царьград», машинист поезд заметил человека и использовал экстренное торможение. Но он не успел.
«Столкновение предотвратить не удалось, мужчина был смертельно травмирован», — рассказал помощник Ивановского транспортного прокурора Борис Текеев.
Ранее двое подростков попали под машину в Ростовской области. Водитель уточнил, что не заметил их на пешеходном переходе.