Мужчина попал под колеса тепловоза в Ивановской области

По данным телеканала «Царьград», машинист поезд заметил человека и использовал экстренное торможение. Но он не успел.

«Столкновение предотвратить не удалось, мужчина был смертельно травмирован», — рассказал помощник Ивановского транспортного прокурора Борис Текеев.

Ранее двое подростков попали под машину в Ростовской области. Водитель уточнил, что не заметил их на пешеходном переходе.