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    25 ноября 2020, 20:16

    Мужчина попал под колеса тепловоза в Ивановской области

    Дарья Морозова

    Произошла авария в Ивановской области. Мужчина попал под поезд. Об этом сообщило Ivanovonews.ru.

    По данным телеканала «Царьград», машинист поезд заметил человека и использовал экстренное торможение. Но он не успел.

    «Столкновение предотвратить не удалось, мужчина был смертельно травмирован», — рассказал помощник Ивановского транспортного прокурора Борис Текеев.

    Ранее двое подростков попали под машину в Ростовской области. Водитель уточнил, что не заметил их на пешеходном переходе.